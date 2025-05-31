Следы преступления против человечности в городе Шуша, должны быть сохранены и показаны миру - религиозный деятель из Турции

ШУША /Trend/ - Следы преступлений против человечности, совершенных в городе Шуша, должны быть сохранены и представлены мировой общественности.

Об этом в субботу заявил Trend религиозный деятель из Турции Ахмет Эрдем.

"Я приехал из турецкого города Карс, а здесь мой отчий край. Мой дед по отцовской линии родом из города Шуша, а дед по материнской линии – из Гянджи. Они уехали в Турцию во время армянского гнета, который происходил здесь в 1918 году. До последних дней они грезили об Азербайджане. Сегодня я посещаю места, по которым они тосковали, в том числе и ради них",- сказал он.

По его словам, во время 44-дневной Отечественной войны люди молились в мечети в Карсе и чтили память азербайджанских шехидов.

"В ходе нашей сегодняшней поездки я стал свидетелем уничтожения армянами в Карабахе не только зданий и природы, но и человечности. Я думаю, что эта сцена, следы этого преступления против человечности, должны быть обязательно сохранены и показаны миру. Пусть весь мир увидит эту жестокость на основе реальных фактов",- добавил он.

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