Этот исторический успех стал возможен благодаря поддержке нашего государства - президент Федерации мини-футбола Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сложно выразить наши эмоции словами. Благодарю наших болельщиков и народ за поддержку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов, комментируя победу сборной Азербайджана на проходившем в Баку чемпионате мира.

По его словам, команда добилась этого успеха во многом благодаря мощной поддержке болельщиков:

"Наш коллектив практически безошибочно прошел весь турнир. И в финальном матче против Венгрии он проявил себя великолепно",- отметил он.

О. Мамедов выразил особую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву:

"Безусловно, эта историческая победа стала возможной благодаря благословению главы нашего государства Ильхама Алиева и его поддержке Федерации мини-футбола Азербайджана. Мы достигли этого результата именно благодаря государственной финансовой и инфраструктурной поддержке. Президент Ильхам Алиев всегда проявляет заботу о спорте. Наша следующая цель - привлечь к этому виду спорта детей и добиться новых побед",- добавил он.

Отметим, что сборная Азербайджана в финале победила Венгрию со счетом 4:2 и стала чемпионом мира.

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