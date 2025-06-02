ANAMA представило данные о разминировании на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана за май

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях, проведенных в мае структурами, занимающимися разминированием освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Trend, об этом говорится в совместной информации ANAMA, министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что в течение мая были обнаружены и обезврежены 321 противопехотная, 154 противотанковых мин и 1991 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедший месяц от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 7440,2 гектаров территории.

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