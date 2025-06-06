Отношение армян к восстановлению Иреванского казията нас не интересует - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Отношение армян к восстановлению Иреванского казията нас не интересует.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Мы его не создавали, а восстановили. После депортации азербайджанцев и в результате проводимой в Ереване политики деятельность казията была приостановлена. Мы провели необходимые консультации и, веря в возвращение азербайджанцев на свои земли, восстановили казият как духовную опору",- подчеркнул он.

Отметим, что на внеочередном заседании Совета казиев Управления мусульман Кавказа, состоявшемся 22 мая в Баку, было принято решение о восстановлении деятельности Иреванского казията, утверждении его Устава и избрании иреванского казия.

Пока что Иреванский казият будет осуществлять свою деятельность в главном здании УМК.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!