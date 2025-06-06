Аллахшукюр Пашазаде заявил о переговорах по встрече с Папой Львом XIV

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры о проведении встречи с новоизбранным Папой Римским Львом XIV.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом после праздничного намаза заявил журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

"Скорее всего, этот вопрос также получит свое положительное решение. У нас имеются связи и дружеские отношения с Папой и его окружением.

Можно сказать, что практически все Папы Римские посещали Азербайджан. Надеюсь, что и новоизбранный Папа Римский Лев XIV также посетит нашу страну",- добавил он.

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