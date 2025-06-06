По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой семьям в Евлахе предоставлены жертвенные паи (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой началась передача малообеспеченным семьям по случаю Гурбан байрамы.

Как сообщили Trend в IDEA, эта благотворительная акция, реализуемая в рамках социального проекта «Наша кухня», впервые была реализована в Евлахском районе, жертвенные паи были вручены 100 малообеспеченным семьям.

Основная цель социального проекта «Наша кухня», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, - дальнейшее укрепление духа солидарности в нашем обществе путем предоставления горячего питания и продовольственной помощи малообеспеченным семьям и нуждающимся людям. С момента начала своей деятельности волонтеры «Нашей кухни» сумели предоставить горячее питание и продовольственную помощь сотням тысяч людей, проживающих в Баку и близлежащих регионах, привнеся тепло и надежду в их повседневную жизнь.

Отметим, что запущен сайт проекта «Наша кухня» и созданы возможности для людей делать пожертвования и присоединяться к волонтерству.