Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 9 июня.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков преимущественно не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем – 28-33° тепла. Атмосферное давление – 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – 60-70 процентов ночью и 40-45 процентов днем.

В большинстве районов Азербайджана день пройдет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются периодические дожди с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливни и град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет наблюдаться слабый туман. Ветер – восточный.

Температура воздуха ночью составит 17-21°, днем – 28-33° тепла, в горах: ночью – 5-10°, днем – 13-18° тепла.