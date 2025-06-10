В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 июня продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает Trend, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом для защиты.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В начале заседания обвиняемый Рубен Варданян подал в суд очередное ходатайство о предоставлении членам его семьи копии обвинительного акта и просил рассмотреть ходатайства, которые он подал на предыдущих слушаниях.

Адвокат Рубена Варданяна Авраам Берман поддержал позицию своего подопечного.

Судья Зейнал Агаев заявил, что поскольку ходатайства, которые в настоящее время подаются в суд, уже рассматривались на предыдущих слушаниях и по ним были вынесены соответствующие решения, в этот раз они не будут вынесены на обсуждение.

Затем обвиняемый Рубен Варданян вновь обратился в суд и подал очередное ходатайство о проверке соответствия русского перевода обвинительного акта по уголовному делу тексту на азербайджанском языке путем проведения экспертизы.

Начальник отдела Управления Генеральной прокуратуры по поддержанию государственного обвинения Насир Байрамов заявил, что обвиняемый неоднократно обращается с одним и тем же ходатайством. Поэтому ходатайство не должно быть предметом обсуждения.

Далее суд отправился на совещание для вынесения решения. Согласно решению, вынесенному по результатам совещания, ходатайство не было удовлетворено.

Затем в суде дали показания потерпевшие.

Завур Бадалов, которого допросили в качестве правопреемника потерпевшего, сообщил, что его сын Джавидан Бадалов был убит в результате обстрела Кяльбаджара остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Отец Гадима Халилова Ильгар Халилов и отец Эльнура Самедова Садагат Самедов также заявили, что их дети погибли в результате вражеского огня по Кяльбаджарскому району.

Ниямеддин Садыгов, допрошенный в качестве правопреемника, и другой правопреемник Тейюб Азизалиев показали, что их сыновья – Джейхун Садыгов и Сеймур Азизалиев соответственно – погибли в результате вражеской провокации.

Давший показания потерпевший Эльбрус Эминов сказал, что получил ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, а Балоглан Фейзуллаев показал, что был ранен в результате взрыва ручной гранаты Ф1.

Потерпевший Турал Джабиев заявил, что получил пулевое ранение в результате обстрела Ходжалы остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, а потерпевший Тогрул Османлы – что получил осколочные ранения в результате взрыва гранаты, брошенной противником в направлении Ходжалы.

Гусейн Хадиев в своих показаниях сообщил, что получил ранение в правую часть груди в результате взрыва снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями по Ходжавендскому району.

Потерпевший Фарзани Наджафзаде показал, что был ранен в левое плечо пулей, выпущенной противником из снайперской винтовки. После этого, пока находившиеся поблизости люди перевязывали ему рану, остатки армянской армии и армянские незаконные вооруженные формирования с использованием беспилотника сбросили гранату в место их пребывания. В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой он сказал, что в результате взрыва гранаты получил осколочные ранения левой руки и левой части лица.

Фикрет Мамедов сказал, что он и Насими Мамедов получили ранения в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного по Агдаму остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

Потерпевший Эльчин Гулиев сообщил, что в результате обстрела армянскими военнослужащими Кяльбаджарского района, он сам, Раван Рзазаде и Эмин Джафаров получили ранения, а Турал Джахангиров и Руслан Лалаев погибли.

В своих показаниях Шукюр Зейналов заявил, что получил огнестрельное ранение в результате огня, открытого противником в направлении Агдере. Отвечая на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший подтвердил, что в результате обстрелов были погибшие.

Потерпевший Фамиль Мамедов в своих показаниях сообщил, что, находясь в Агдере, получил осколочные ранения в результате взрыва упавшего поблизости артиллерийского снаряда.

Руслан Аббасов заявил, что получил ранение в Агдаме в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями.

В своих показаниях Джейхун Шахнамазлы сообщил, что получил ранение в Ханкенди в результате взрыва снаряда, кустарным способом установленного на дроне противника.

Шакир Фаталиев в своих показаниях отметил, что получил ранение в результате взрыва артиллерийского снаряда.

Потерпевший Эмир Юсифов показал, что получил ранение в Кяльбаджаре в результате взрыва минометного снаряда.

Потерпевший Эльгюн Асланлы в своих показаниях указал, что подвергся провокации противника в направлении Лачина. В ответ на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, Э.Асланлы сообщил, что пытался уклониться от обстрелов, но один из выпущенных снарядов упал и взорвался на расстоянии 5 метров от него, в результате чего он получил различные телесные повреждения.

Эльджан Нагиев сообщил, что получил ранение в Ходжалы в результате взрыва гранаты Ф-1, брошенной противником.

Потерпевший Эльмир Гурбанов заявил, что в Агдаме он и другие лица были ранены в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, при этом в результате инцидента погибли несколько человек.

Потерпевший Нурлан Мусаев в ответ на вопрос государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева отметил, что в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного противником, он и несколько других лиц получили ранения, а находившийся рядом с ним Омар Ширинов погиб.

Потерпевший Сямран Гурбанлы сказал, что был ранен в направлении Агдере. В ответ на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева он сообщил, что в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного остатками армянской армии и армянскими незаконными вооруженными формированиями, находившийся рядом с ним Хаял Джанбахышов погиб, а он сам получил различные ранения.

Потерпевший Руслан Шыхыев заявил о своем ранении в результате обстрела остатками армянской армии и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Лачине, Вюсал Ибрагимов и Эльгиз Исмаилзаде – в Агдере, а Парвиз Гулиев, Ахад Халилзаде, Мурад Халилов и Насиб Алекберов – в Кяльбаджаре.

В ходе судебного заседания также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевших.

Следующее заседание суда назначено на 17 июня.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

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