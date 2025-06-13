Экстрадирован из Боснии и Герцеговины в Азербайджан гражданин, находившийся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - Министерство юстиции Азербайджанской Республики при сотрудничестве с соответствующими структурами иностранных государств продолжает мероприятия по задержанию и доставке в Азербайджан лиц, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в международный розыск.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, 12 июня было экстрадировано еще одно лицо, находившееся в международном розыске по линии Национального центрального бюро Интерпола в Азербайджане.

"Установлено, что гражданин Азербайджанской Республики Рамиль Рамиз оглу Мамедов, обвиняемый в разбойном нападении, совершённом по предварительному сговору с группой лиц (по статье 181.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и в завладении денежными средствами в размере 120 000 манатов, принадлежащими потерпевшему, находился на территории Боснии и Герцеговины, где и был задержан.

После направления соответствующего запроса и необходимых документов, а также проведения рабочих переговоров с властями Боснии и Герцеговины, было достигнуто согласие на его экстрадицию в Азербайджан.

Рамиль Мамедов был доставлен в страну из города Сараево ответственными сотрудниками Главного управления международного сотрудничества минюста и Пенитенциарной службы и по решению суда помещен в следственный изолятор Пенитенциарной службы по решению суда",- отмечено в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!