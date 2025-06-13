Профессиональное обучение членов семей шехидов и раненых на войне продолжается (ФОТО)

ЗАО «AzerGold» продолжает интенсивное обучение по профессии кондитера в рамках проекта «Поддержка экономического развития членов семей шехидов и раненых на войне».

Программа профессионального обучения, в которой принимают участие 15 женщин из города Гянджа, Дашкесанского, Гейгельского и Самухского районов, относящихся к вышеупомянутой уязвимой группе населения, направлена ​​на оказание помощи членам семей шехидов и раненых на войне, повышение их социальной активности и поддержку их экономической независимости.

Следует отметить, что в рамках проекта теоретическое и практическое обучение участников проводят международные эксперты в области кондитерского дела. В ходе интенсивных тренингов, которые продлятся два месяца, участники обеспечиваются всеми необходимыми материалами и оборудованием, а также прививаются знания и навыки в соответствующей профессиональной сфере.

После завершения программ обучения участники сдадут экзамен «Признание неформального и информального образования» Агентства по обеспечению качества в образовании и получат соответствующий профессиональный сертификат.

Также в результате проекта будет оказана поддержка обучающимся в трудоустройстве в соответствующей сфере или организации индивидуальной предпринимательской деятельности через компании-партнеры, участвующие в программах обучения.

Следует отметить, что уязвимые группы населения определены в качестве одной из основных целевых категорий в деятельности корпоративной социальной ответственности ЗАО «AzerGold». Социально ориентированные проекты, последовательно и системно реализуемые Акционерным обществом, направлены на внесение дополнительного вклада в политику государства по охвату местных общин, в том числе уязвимых групп населения, всесторонним вниманием и заботой.