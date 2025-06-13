В парке Центра Гейдара Алиева пройдет концерт, посвященный Дню национального спасения

БАКУ /Trend/ - При организаторстве Фонда Гейдара Алиева и поддержке Исполнительной власти города Баку 15 июня – в День национального спасения будет представлена концертная программа.

Как сообщает Trend, вход на мероприятие в парке Центра Гейдара Алиева будет свободным.

На концерте, посвященном 32-й годовщине возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева, выступят популярные певцы и коллективы. Концерт, в котором примут участие звезды азербайджанской эстрады, исполнители мугама, ашугских и народных песен, начнется с "Ритмов Карабаха" в исполнении ритм-группы "Натиг". Затем выступят Алим Гасымов, Диляра Кязимова, EMİN, Фаиг Агаев, Фергана Гасымова, Ильхама Гасымова, Ирада Ибрагимова, Лала Мамедова, Манана, Нигяр Джамал и Эльдар, Ройя, Севда Алекперзаде, Сабина Бабаева, Тунзаля Агаева и другие известные мастера искусств.

По случаю праздника здание Центра Гейдара Алиева будет подсвечено цветами Государственного флага Азербайджана.