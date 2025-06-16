Состоялась церемония вручения сертификатов по случаю избрания Гянджи спортивной столицей СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 июня в парковом комплексе Гейдара Алиева в городе Гянджа состоялась церемония вручения руководству города сертификата по случаю избрания Гянджи спортивной столицей Содружества независимых государств (СНГ) на 2025 год.

Об этом Trend сообщили в Бакинском городском кольце.

Было отмечено, что мероприятие началось с возложения букетов цветов к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву. В церемонии приняли участие государственные чиновники, представители стран-членов СНГ, деятели культуры и спорта, а также известные лица.

После вручения сертификата гости ознакомились с видами спорта, которые будут представлены на III Играх стран СНГ. На участке от Центра Гейдара Алиева до Триумфальной арки наблюдались выступления спортсменов по различным видам спорта. Мероприятие продолжилось концертной программой.

Напомним, что III Игры стран СНГ пройдут 28 сентября - 8 октября в семи городах Азербайджана – Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Торжественные церемонии открытия и закрытия пройдут в Гяндже.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!