Подписано соглашение в связи с реставрацией Мавзолея Момине-хатун (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе министерства культуры Нахчыванской Автономной Республики в Государственной художественной галерее Нахчывана состоялась церемония подписания договора о проведении реставрационных и консервационных работ Мавзолея Момине-хатун, а также брифинг по информированию общественности.

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии выступил заместитель министра культуры Нахчыванской Автономной Республики, исполняющий обязанности министра Гасан Сеидов, который рассказал о проделанных работах и предстоящих задачах в направлении реставрации и консервации Мавзолея Момине-хатун.

Отмечено, что для всестороннего изучения текущего состояния Мавзолея Момине-хатун и проведения обмерных работ был осуществлен предварительный осмотр, по результатам которого в министерство были представлены соответствующие документы.

Руководитель компании "Atelier Erich Pummer GmbH" Эрих Пуммер подробно рассказал о текущем состоянии памятника и предстоящих работах.

На мероприятии с речами выступили председатель Нахчыванского отделения НАНА, академик Исмаил Гаджиев, ректор Нахчыванского государственного университета, доцент Эльбрус Исаев, член-корреспондент НАНА, профессор Нахчыванского государственного университета Гаджи Фахраддин. Они рассказали о исторической значимости Мавзолея Момине-хатун, подчеркнули важность его реставрации и консервации, а также поделились своими мыслями о предстоящих работах в этой области.

Затем между министерством культуры Нахчыванской Автономной Республики и компанией "Atelier Erich Pummer GmbH" было подписано соглашение о проведении реставрации и консервации.

Состоялся брифинг с участием представителей СМИ.

Отметим, что 22 мая Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реставрации и консервации историко-архитектурного памятника мирового значения Мавзолея Момине-хатун в городе Нахчыван".