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СМИ должны обеспечивать равные возможности и доступность информации для всех - Фазиль Новрузов

Общество Материалы 17 июня 2025 12:30 (UTC +04:00)
СМИ должны обеспечивать равные возможности и доступность информации для всех - Фазиль Новрузов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - СМИ, в том числе аудиовизуальные, должны обеспечивать равные возможности и доступность информации для всех.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил руководитель Аппарата аудиовизуального совета Азербайджана Фазиль Новрузов во время выступления на мероприятии "Равенство и доступ к информации в аудиовизуальных медиа".

"Получение информации - это фундаментальное право каждого человека. Обеспечение этого права — не только технический аспект, но и важное условие уважения человеческого достоинства, равенства возможностей и построения инклюзивного общества.

Независимо от физических особенностей или инвалидности, каждый должен иметь равный доступ к новостям, актуальной информации и аналитическим материалам.

Тема сегодняшнего мероприятия, по сути, охватывает одно из основных прав человека — право на получение информации, а также равенство, отсутствие барьеров и доступность в этой сфере",- добавил он.

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