В Азербайджане определяются требования в сфере организации деятельности казино

БАКУ /Trend/ - Определяются требования в сфере организации деятельности казино.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос отражен в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, при приостановлении или аннулировании лицензии на проведение игр казино в случаях, предусмотренных законом, право игрока требовать выплату выигрыша у организатора казино сохраняется и не исключается.

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