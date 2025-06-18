БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется перечень видов деятельности, требующих лицензии.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Гражданский кодекс", который обсуждался сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, в этот список будет включена организация деятельности казино на искусственных земельных участках в азербайджанском секторе Каспийского моря (озера).

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