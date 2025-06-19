Отмечен 95-летний юбилей Азербайджанского государственного экономического университета (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 19 июня отмечался 95-летний юбилей Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

Перед началом юбилейного мероприятия «95-летний путь развития и будущие цели UNEC» участники посетили могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы и с почтением почтили светлую память Великого вождя.

На открытии юбилейного мероприятия была заслушана речь Общенационального лидера Гейдара Алиева на 70-летии Экономического университета.

Выступивший с приветственной речью, ректор, профессор Адалат Мурадов поздравил коллектив и выпускников UNEC с юбилеем. Отметив, что у Экономического университета богатый и славный исторический путь, ректор отметил, что это высшее учебное заведение является единственным университетом в стране, претерпевшим радикальные идеологические изменения. Он отметил, что несмотря на все трудности, UNEC всегда демонстрировал преданность Азербайджанскому государству и государственности, великому вождю Гейдару Алиеву и президенту Ильхаму Алиеву, и заявил, что этобудет и впредь.

Ректор рассказал об успешных реформах, проведенных в университете за последние 10 лет. Он отметил, что UNEC является первым университетом в регионе, внедрившим модель цифрового университета. Он также отметил, что UNEC реализует совместный проект с зарубежными специалистами по интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс и организацию научных исследований.

Ректор отметил, что 95-летний юбилей является днем ​​отчета о реализации задач, поставленных Великим вождем Гейдаром Алиевым в 70-летие Экономического университета 23 года назад, а также поручения, данного ему Президентом страны господином Ильхамом Алиевым: «Президент Азербайджанской Республики господин Ильхам Алиев назначив меня ректором, поставил передо мной задачу: «Азербайджанский государственный экономический университет должен стать университетом мирового уровня». Сегодня объявлены результаты международного рейтинга QS. В этом рейтинге UNEC поднялся на 801-850 место среди лучших университетов мира. Я хотел бы доложить господину Президенту, что поставленная Вами задача выполнена с честью, господин Президент! Экономический университет — университет мирового уровня!» Ректор заявил, что этот успех является началом пути, ведущего к вершине.

Выступая на юбилейном мероприятии, президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что, несмотря на сложный путь, пройденный UNEC за 95 лет, в настоящее время в нем создана светская модель университета, отвечающая современным требованиям. Он отметил, что UNEC достойно выполняет свою функцию одного из главных научных центров страны, и в то же время стал карьерным центром, который ориентирует рынок труда в стране, а также UNEC готовит кадры, соответствующие вызовам современной эпохи.

Выступивший на мероприятии, председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендеров поздравил коллектив UNEC и рассказал о неоценимой роли этого высшего учебного заведения в подготовке экономистов для страны. Отметив, что выпускники UNEC отличаются высоким профессионализмом и уровнем знаний, председатель комиссии оценил тот факт, что многие выпускники вузов в дальнейшем получили второе высшее образование в UNEC, как показатель доверия этому университету. Он обратил внимание на то, что UNEC внес исключительный вклад в подготовку не только высококвалифицированных кадров, но и патриотически настроенной молодежи.

Председатель Счетной палаты Вугар Гюлмамедов поздравил руководство и коллектив университета с юбилеем и пожелал успехов в деятельности. Говоря о тесном сотрудничестве Счетной палаты и UNEC за последние годы, председатель палаты сообщил, что 47 сотрудников (30 процентов административного состава), принятых на работу в руководимое им учреждение за последние 5 лет, являются выпускниками UNEC. Он отметил, что 55 процентов (84 человека) административного состава Счетной палаты являются выпускниками UNEC. Заявив, что Счетная палата реализовала успешные проекты с UNEC в различных направлениях, Вугар Гюлмамедов отметил, что сотрудничество будет продолжаться по восходящей траектории.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов поздравил коллектив университета, выпускником которого является и отметил, что UNEC занимает лидирующие позиции в системе высшего образования нашей страны. Он подчеркнул, что высокий рейтинг университета наглядно подтверждает этот факт. Отметив, что UNEC играет большую роль в непрерывном росте экономической мощи нашей страны, С. Мамедов отметил, что профессиональные выпускники, подготовленные этим учебным заведением, активно работают в различных сферах и вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Он отметил, что в результате масштабных реформ, проводимых в UNEC в последние годы, выпускники работают на важных должностях как в государственных структурах, так и в частном секторе.

Академик Зияд Самедзаде поздравив коллектив университета с юбилеем, рассказал о большом вкладе, который внес этот вуз в развитие страны. Он отметил, что UNEC, наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов, вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие страны своими инновационными подходами и современными образовательными программами и продолжает свойственную ему миссию по воспитанию будущих поколений.

В заключение ректор, профессор Адалат Мурадов выступил с развернутой презентацией об успехах, достигнутых UNEC в науке, образовании, преподавании, международных отношениях и других областях за последние 10 лет.

Торжественное юбилейное мероприятие завершилось озвучиванием гимна UNEC.