Минздрав Азербайджана на встрече с выпускниками: "Здоровое будущее Азербайджана в ваших руках" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 июня состоялся "День выпускника" студентов Бакинского медицинского колледжа номер 1 министерства здравоохранения Азербайджана.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана.

"В мероприятии, организованном Минздравом, приняли участие видные общественно-политические деятели, работники здравоохранения и другие гости.

Вначале прозвучал государственный гимн Азербайджана. Участники мероприятия минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны.

В своем выступлении министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил выпускников со знаменательным днем и выразил уверенность, что они сыграют важную роль в развитии азербайджанского здравоохранения.

"За этим стоят упорный труд, бессонные ночи и сильное стремление к обучению. С сегодняшнего дня вы присоединяетесь к славной и ответственной миссии во имя здорового будущего Азербайджана. Средний медицинский персонал являются основой медицинской помощи, и их профессионализм вносит значительный вклад в развитие отечественного здравоохранения",- отметил он.

Подчеркнув внимание и особую заботу, проявляемую Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой к азербайджанскому здравоохранению, министр отметил, что в результате проводимых реформ и обновления инфраструктуры значительно улучшилось качество медицинских услуг в стране.

Теймур Мусаев сообщил, что Бакинский медицинский колледж номер 1 является учебным заведением с богатой историей и современным путем развития.

"Деятельность Зарифы ханым Алиевой в 1962-1969 годах сыграла важную роль в повышении общего уровня образования",- сказал министр особо отметив деятельность выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Медицинском колледже.

Поздравив выпускников, директор Бакинского медицинского колледжа номер 1 Наиля Алиева отметила, что главной целью учебного заведения является не только подготовка квалифицированных медицинских работников, а также заботливых и ответственных граждан для общества.

"Верю, что выпускники будут верой и правдой служить нашей государственности и здравоохранению, а также высоко чтить и хранить традиции колледжа",- подчеркнула она.

Затем выпускники дали клятву Гиппократа. Они обещали достойно стоять на страже здоровья нашего народа.

На мероприятии отличившимся в учебе выпускникам Бакинского медицинского колледжа номер 1 были вручены почетные грамоты",- отмечается в информации ведомства.

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