В Азербайджане завершены основные работы по строительству первой железнодорожной галереи периода независимости

БАКУ /Trend/ - Основная часть работ по строительству галереи на участке Хакари-Миндживан железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершена.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что галерея была спроектирована для защиты железной дороги от возможного падения каменных обломков с гор.

"Железнодорожная галерея длиной 144 метра с монолитной железобетонной конструкцией является первой подобной постройкой, возведенной в Азербайджане в период независимости", - говорится в сообщении АЖД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!