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В Азербайджане завершены основные работы по строительству первой железнодорожной галереи периода независимости

Общество Материалы 23 июня 2025 09:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершены основные работы по строительству первой железнодорожной галереи периода независимости

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - Основная часть работ по строительству галереи на участке Хакари-Миндживан железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершена.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Отмечается, что галерея была спроектирована для защиты железной дороги от возможного падения каменных обломков с гор.

"Железнодорожная галерея длиной 144 метра с монолитной железобетонной конструкцией является первой подобной постройкой, возведенной в Азербайджане в период независимости", - говорится в сообщении АЖД.

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