Азербайджан подтвердил приверженность развитию, ориентированному на человека

БАКУ /Trend/ - На открытых дебатах Совета Безопасности ООН по теме «Поддержание международного мира и безопасности: бедность, отсталость и конфликты» Азербайджан вновь подтвердил свою приверженность развитию, ориентированному на человека, подчеркнув масштабные восстановительные усилия на освобождённых территориях, передает Trend со ссылкой на постоянное представительство Азербайджана в ООН.

«Мы восстанавливаем с нуля целые города и сёла, внедряя инновационные концепции, такие как “умный город”, “умное село” и “зона зелёной энергетики”. Поселения, которые ещё недавно лежали в руинах, сегодня возрождаются как современные населённые пункты», - говорится в заявлении.

Как подчеркнуло азербайджанское представительство, каждый новый аэропорт, школа, ферма, больница или дорога, вводимые в этих регионах, способствуют укреплению достигнутого прогресса, а также поддержанию стабильности и устойчивого роста.