Проводится суд в отношении лиц, задержанных по делу "Sputnik Азербайджан" (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается судебный процесс в отношении задержанных в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан").

Trend сообщает, что Хатаинский районный суд рассматривает ходатайства об избрании в их отношении меры пресечения.

17:27

Состоятся судебные процессы над исполнительным директором "Sputnik Азербайджан" Игорем Картавых и сотрудником структуры Евгением Белоусовым, задержанными в результате операции, проведенной МВД Азербайджана.

Как сообщает Trend, дело будет рассматриваться в Хатаинском районном суде.

Отметим, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками министерства внутренних дел Азербайджана в Бакинском филиале информационного агентства "Россия сегодня" ("Sputnik Азербайджан"), задержаны 7 человек. По возбужденному уголовному делу по статьям Уголовного Кодекса АР о мошенничестве, незаконном предпринимательстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, два человека арестованы, еще пять привлечены к уголовной ответственности.

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