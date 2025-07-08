Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Пассажирские поезда, курсирующие по Абшеронскому кольцевому маршруту ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - одной из компаний AZCON Holding, переходят на летний график.

Как сообщили Trend в АЖД, целью является подготовка к 2025/2026 учебному году, улучшение инфраструктуры на Абшеронской кольцевой железной дороге, устойчивое обеспечение безопасности движения, а также проведение определенных ремонтных работ в поездах.

В связи с этим, с 10 июля количество рейсов по кольцевому маршруту в будние дни будет временно сокращено на 10 рейсов.

Из расписания исключены рейсы со станции Сумгайыт по направлению Баку-Сумгайыт-Пиршаги-Баку в 06:45, 10:35 и 11:30 и с Бакинского железнодорожного вокзала в 09:30 и 10:30. Также временно приостановлены рейсы с Бакинского железнодорожного вокзала по направлениям Баку-Хырдалан и Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку в 07:05, 07:45 и 18:35, со станции Хырдалан в 08:22 и со станции Сумгайыт в 06:15.

Такие работы по реконструкции и ремонту, которые постоянно проводятся на этих участках, в первую очередь направлены на безопасную и комфортную перевозку пассажиров домой.