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Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)

Общество Материалы 8 июля 2025 11:25 (UTC +04:00)
Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ/Trend/ - Пассажирские поезда, курсирующие по Абшеронскому кольцевому маршруту ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - одной из компаний AZCON Holding, переходят на летний график.

Как сообщили Trend в АЖД, целью является подготовка к 2025/2026 учебному году, улучшение инфраструктуры на Абшеронской кольцевой железной дороге, устойчивое обеспечение безопасности движения, а также проведение определенных ремонтных работ в поездах.

В связи с этим, с 10 июля количество рейсов по кольцевому маршруту в будние дни будет временно сокращено на 10 рейсов.

Из расписания исключены рейсы со станции Сумгайыт по направлению Баку-Сумгайыт-Пиршаги-Баку в 06:45, 10:35 и 11:30 и с Бакинского железнодорожного вокзала в 09:30 и 10:30. Также временно приостановлены рейсы с Бакинского железнодорожного вокзала по направлениям Баку-Хырдалан и Баку-Хырдалан-Сумгайыт-Баку в 07:05, 07:45 и 18:35, со станции Хырдалан в 08:22 и со станции Сумгайыт в 06:15.

Такие работы по реконструкции и ремонту, которые постоянно проводятся на этих участках, в первую очередь направлены на безопасную и комфортную перевозку пассажиров домой.

Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)
Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)
Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)
Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)
Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)
Поезда АЖД переходят на летний график (ФОТО)
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