Идентификация личности учителей на экзаменах проведена с использованием SİMA

Биометрическая технология SİMA была успешно внедрена в процесс сертификационных экзаменов для учителей.

С целью точной и надежной идентификации участников экзаменов, проходивших с 19 по 25 июня, было использовано цифровое решение «SİMA KYC» («Знай своего клиента»). Проверка личности педагогов, прибывших на экзамен, проводилась с использованием технологии распознавания лиц, разработанной на базе цифровой платформы SİMA. Это позволило обеспечить высокий уровень прозрачности и эффективности процесса.

Из 23 434 участников около 16 тысяч учителей были успешно идентифицированы с помощью «SİMA KYC».

Применение технологии «SİMA KYC» не только повысило безопасность и прозрачность экзаменов, но и продемонстрировало потенциал цифровых решений в сфере образования.

О SİMA KYC

«SİMA KYC» — это цифровое решение, позволяющее проводить идентификацию личности в режиме реального времени. Решение было разработано в 2023 году компанией «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Холдинга, и в настоящее время применяется более чем в 20 организациях. «SİMA KYC» может использоваться во всех процессах, связанных с подтверждением личности.

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