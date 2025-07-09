Обнародована повестка очередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает в среду Trend, в повестку включены следующие вопросы:

1. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон «О защите» (третье чтение).

2. Проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

3. Проект закона о внесении изменений в законы «Об образовании» и «О дошкольном образовании» (третье чтение).

4. Проект закона о внесении изменений в Земельный, Гражданский, Жилищный, Градостроительный и Строительный кодексы, а также в законы «Об управлении муниципальными землями», «Об утверждении Положения о порядке подготовки и согласования документов по выделению муниципальных земель» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (третье чтение).

5. Проект закона о внесении изменений в Закон «О бюджетной системе» (третье чтение).

6. Проект закона о внесении изменений в Закон «О государственном долге» (третье чтение).

7. Проект закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы «О медиа» и «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (третье чтение).

8. Проект закона «О частных судебных исполнителях» (третье чтение).

9. Проект закона о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об исполнении наказаний, Кодекс о конкуренции, а также в законы «О социальном страховании», «О полиции», «О медицинском страховании», «О нотариате», «О судебных исполнителях», «Об исполнительном производстве», «О наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах», «Об административном производстве», «О прохождении службы в органах юстиции», «О безналичных расчетах» и «О политических партиях» (третье чтение).

10. Проект закона о внесении изменений в Земельный, Гражданский, Налоговый и Жилищный кодексы, а также в законы «О земельной реформе», «О рынке земли», «О нотариате», «Об исполнительном производстве», «О государственном реестре недвижимого имущества» и «Об ипотеке» (третье чтение).

11. Проект закона о внесении изменений в законы «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики», «О регистрации по месту жительства и пребывания», а также в закон «О применении закона “О регистрации по месту жительства и пребывания”» (третье чтение).

12. Проект закона о внесении изменений в Закон «О государственном реестре недвижимого имущества».

13. Проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс и Закон «О рыболовстве».