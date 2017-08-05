Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане созданы уникальные условия для развития сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане развитию сельского хозяйства уделяется особое внимание, могу сказать, что созданы уникальные условия, практика освобождения от налогов, по-моему, применяется только в Азербайджане. Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в пятницу во время заключительной речи на республиканском совещании по вопросам развития шелководства, табаководства и фундуководства в Гахе.

"Сегодняшнее совещание еще раз показывает, что развитию табаководства, шелководства и фундуководства оказываются очень большая поддержка и внимание. Уверен, что после сегодняшнего совещания работа в этих отраслях будет вестись еще более высокими темпами. Прозвучавшие сегодня предложения будут проанализированы и отражены в принятых решениях.

А сейчас я хочу высказать свои мысли о некоторых задачах, которые стоят перед этими традиционными отраслями сельского хозяйства. Вначале мы должны вернуться в историю и проанализировать результаты, достигнутые в этой области в предыдущие годы. Как я отметил в своем вступительном слове, в советский период благодаря деятельности великого лидера Гейдара Алиева в этих отраслях шло стремительное развитие. Правда, в период независимости мы строим нашу экономику на основе принципов рыночной экономики, в том числе и сельское хозяйство развивается на основе этих принципов. В отличие от советского периода сейчас нет плановых обязательств. Фермеры выращивают выгодную для них сельскохозяйственную продукцию, поставляют ее на рынки. Но в то же время ближайшая история показывает, что без серьезной поддержки государства фермеры испытывают трудности. В Азербайджане развитию сельского хозяйства уделяется особое внимание, могу сказать, что созданы уникальные условия, практика освобождения от налогов, по-моему, применяется только в Азербайджане. Другие льготы, субсидии, кредиты и пр. Несмотря на это, государство должно и будет оказывать поддержку развитию стратегических сельскохозяйственных отраслей. Нам следует знать и то, что – я сказал это и в своей вступительной речи, - в советское время мы жили в рамках единого всесоюзного сельскохозяйственного комплекса. И распределение тогда проводилось Госпланом Советского Союза: в каких республиках какую сельскохозяйственную продукцию следует выращивать. Таким образом, в Азербайджане эти отрасли развивались на плановой основе. Сегодня же, конечно, как я отметил, вопросы продовольственной безопасности выдвигаются на передний план. Поэтому успехи, достигнутые в свое время в табаководстве и шелководстве, сейчас измеряются крупными цифрами. Однако на этих землях ныне выращивается другая продукция – большей частью зерно, кукуруза, другая продукция. Следовательно, цифры, которые я сейчас приведу, являются для нас экскурсом в историю. В то же время, достичь этих цифр, конечно, будет невозможно. Но мы должны постараться к ним приблизиться", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанское государство регулярно выделяет очень крупные средства развитию сельского хозяйства, вкладываются инвестиции.

"Инфраструктурные проекты, которые реализуются сегодня и будут осуществляться в последующие годы, служат в том числе и развитию сельского хозяйства. Мы серьезно занимаемся прокладкой дорог. Названный в этом году условно «Проект 40 дорог», - на самом деле, он охватывает более 200 сел, - служит в том числе развитию сельского хозяйства. Это не только приносит людям удобство, но и создает условия для того, чтобы фермеры, крестьяне вывозили свою продукцию на рынки. Поэтому я дал поручение, чтобы со следующего года на эту сферу выделялись очень большие средства, в том числе были определены приоритеты по числу населенных пунктов, проживающему там населению и близости к посевным площадям. Прокладка дорог должна сыграть свою роль и в развитии сельского хозяйства.

Другие наши инфраструктурные проекты также служат развитию сельского хозяйства. Если не будет электроэнергии, водоснабжения, никто никуда не будет вкладывать инвестиции. Поэтому проводится очень большая работа для развития сельского хозяйства. Как я отметил, фермеры освобождены от всех налогов. Особенно за последние годы закуплена и завезена в страну самая современная техника. В этом году в нашу страну будет доставлено 10 тысяч единиц техники. Из них 7 тысяч уже доставлены, всего за год. Азербайджанское государство выделяет на эти цели сотни миллионов долларов, а затем путем лизинга на льготных условиях предоставляет фермерам, чтобы они пользовались этой техникой. Недавно министр сельского хозяйства проинформировал меня о том, что мы, можно сказать, обеспечили себя сельскохозяйственной техникой. Разумеется, в последующие годы будет приобретаться новая техника. Но мы сумели устранить главную трудность. Предоставляются субсидии, в том числе на развитие отраслей, которые мы сегодня обсуждали. Это тоже имеет очень большое значение. На льготных условиях предоставляются удобрения, топливо. Предпринимателям на льготных условиях выдаются кредиты на уровне 2 миллиардов манатов, и большая часть их идет в села для облегчения работы фермеров. Предпринимателям даются методические рекомендации, чтобы они лучше наладили свою работу. То есть не верю, чтобы та работа, которая проводится в Азербайджане для развития сельского хозяйства, предпринимательства, проводится в какой-либо другой стране. Может и проводится, я не слышал. Лучшие условия – в Азербайджане, и за счет этого мы сумели добиться социально-экономического развития регионов.

Уверен, что результаты сегодняшнего совещания будут очень позитивными. Уверен, что все данные мною поручения будут выполнены. И частный сектор, фермеры, сельские жители, безусловно, будут играть в этом деле активную роль. Государственные структуры – Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии и природных ресурсов, Открытое акционерное общество «Мелиорация и водное хозяйство» будут руководить всеми этими делами. Общее же руководство всей этой работой будет осуществляться Администрацией Президента", - сказал глава государства.