Президент Ильхам Алиев внес изменения в Наблюдательный совет Госнефтефонда

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение от 27 ноября 2008 года об утверждении нового состава Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Согласно распоряжению, в первой части распоряжения от 2008 года слова "Вахид Ахундов - государственный советник по вопросам экономической политики Азербайджана" заменены на "Натиг Амиров - помощник Президента по вопросам экономической политики и промышленности – заведующий отделом".