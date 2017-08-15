Одна из автомобильных дорог в Баку будет закрыта четыре дня

15 августа 2017 05:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Одна из автомобильных дорог в Баку будет закрыта в течении четырех дней, сообщает пресс-служба ОАО "Азеравтойол".

В связи с ремонтными работами, в Бинагадинском районе на части автомобильной дороги начиная с пересечения магистрали Балаханы-Бинагади до пересечения магистрали Мехдиабад-Дигях движение автотранспортных средств будет частично ограничено начиная с 15 августа.

Сообщается, что ремонтные работы будут проводиться до 19 августа.

ОАО "Азеравтойол" советует водителям использовать, как альтернативу автомобильную дорогу Забрат-Мухаммедли-Пиршаги.

Azernews Newspaper
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