"Газпром" построил более 650 километров морского участка "Турецкого потока"

26 декабря 2017 17:56 (UTC+04:00)

"Газпром" уложил более 650 километров газопровода "Турецкий поток" по двум ниткам, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания, передает РИА Новости.

"Этот год стал для нас очень важным и в рамках проекта "Турецкий поток". Мы с вами начали строительство двух ниток морского участка газопровода у российского побережья, а в настоящее время ведем работу уже в исключительной экономической зоне Турции. К сегодняшнему дню построено более 650 километров газопровода, и это в двухниточном исполнении уже превышает 35% от общей протяженности морского участка "Турецкого потока", — сказал Миллер.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

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