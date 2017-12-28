Самир Шарифов: Курс национальной валюты Азербайджана стабилизировался

БАКУ /Trend/ - Курс национальной валюты Азербайджана стабилизировался, сказал в среду, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ, министр финансов Самир Шарифов.

“С начала года курс маната даже несколько укрепился [по отношению к доллару]. По сравнению с началом года курс маната укрепился на 3,4 процента, а в сравнении с февралем - на 10 процентов”, - сказал министр.

Шарифов отметил, что существует определенное давление для дальнейшего укрепления курса маната. Однако это, по мнению министра, еще раз показывает, что доверие к национальной валюте восстанавливается.

В целом, характеризуя уходящий год, министр подчеркнул, что он был успешным для экономики Азербайджана. В этом году мы занимались решением проблем в экономике страны, вызванных внешними шоками в 2015-2016 годах. Мы проявили еще больше усилий для стабилизации макроэкономической ситуации в стране”, - сказал министр.'

Итоги 11 месяцев 2017 года, продолжил Шарифов, показывают, что экономика стабилизировалась и стала еще более стабильной по сравнению с предыдущими годами.

“Проводимые правительством Азербайджана работы также очень высоко оцениваются международными финансовыми структурами”, - добавил министр.

(Авторы: Азад Гасанли, Рауф Гулиев)

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