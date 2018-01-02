В аэропортах Узбекистана запущена система двойного коридора

2 января 2018 10:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 1 января 2018 года, во всех международных аэропортах Узбекистана начала работать система двойного («зеленого» и «красного») коридора в пунктах пропуска через таможенную границу Узбекистана.

В международных аэропортах Авиапассажиры, следующие через таможенную границу, могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей «зеленый» или «красный» коридор для совершения таможенных операций.

«Осуществленные меры значительно улучшат логистику пассажирского потока. Приведение таможенного оформления граждан в соответствие с общепринятыми мировыми стандартами и упрощение таможенных процедур направлено на создание наиболее благоприятных условий для развития туризма и повышение эффективности методов контроля», - отметили в Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари»

Декларирование товаров в зеленом коридоре осуществляется в устной форме. Проход через зеленый коридор рассматривается как заявление таможенному органу о том, что у лица нет товаров, подлежащих письменному декларированию.

К зеленому коридору не допускаются товары, ввоз или вывоз которых запрещен или ограничен законодательством, чья стоимость или количество превышает нормы беспошлинного ввоза и нормы ввоза товаров, не облагаемых акцизным налогом, а также наличная национальная и иностранная валюта в суммах, превышающих предельные разрешенные к ввозу и вывозу суммы, подлежащие декларированию в письменной форме.

Лица, следующие по красному коридору, заполняют пассажирскую таможенную декларацию.

На втором этапе, (1 января 2021 года) система двойного коридора вступит в силу в автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска.

Напомним, с 1 января 2018 года отменяется декларирование ввозимой и вывозимой из Узбекистана наличной инвалюты в размере до 2 тысяч долларов США. Вывозить наличную инвалюту из страны без разрешения Центробанка можно в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 5 тысяч долларов США .

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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