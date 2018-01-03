Цены на нефть стабилизировались

3 января 2018 10:37 (UTC+04:00)

Цены на нефть эталонных марок практически стабильны в среду после снижения днем ранее.

Тем не менее, котировки остаются вблизи двухлетних максимумов, отмечает MarketWatch, передает Интерфакс.

Опасения относительно перебоев с поставками в Северном море и Ливии несколько ослабели. Тем не менее, продолжающиеся седьмой день акции протеста в Иране оказывают поддержку нефтяному рынку.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,01 (0,02%) - до $66,56 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена упала на $0,3 (0,45%) и составляла $66,57 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль утром в среду выросли на $0,02 (0,03%) - до $60,39 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на $0,05 (0,08%) и составляла $60,37 за баррель.

Последний рабочий день 2017 года WTI завершила на отметке $60,42 за баррель, что является самым высоким уровнем с июня 2015 года. За прошлый год этот сорт нефти подорожал на 12,5%.

Brent увеличилась в цене в 2017 году на 18%.

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