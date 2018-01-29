Натиг Амиров: Два транспортных коридора Азербайджана стали одним из наиболее обсуждаемых тем на Давосском форуме

БАКУ /Trend/ - Два транспортных коридора – Восток-Запад и Север-Юг, которые реализуются по инициативе, лидерством и при участии Азербайджана, стали одним из наиболее обсуждаемых тем на Давосском форуме. Об этом сказал в воскресенье, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ, помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров.

«В первую очередь - транспортный коридор Восток-Запад, который определен и признан в мире как самый короткий путь по суше для перевозки грузов из Китая в Европу. В настоящее время, занимающий 60-70 дней путь, сокращается примерно в три раза, а во многих случаях даже больше», - сказал помощник Президента Азербайджана.

По словам Амирова, второе направление - это транспортный коридор Север-Юг.

«Этот маршрут обеспечивает доставку грузов в страны Европы из Ирана, Пакистана, Индии сухопутным путем», - сказал Амиров.

Помощник Президента подчеркнул, что на первый взляд они могут показаться экономическими проектами, но они невероятные политические проекты.

«То есть, для реализации этих двух проектов, наверное специалисты подтвердят, государства мира вели борьбу сотни лет. Уже сдан в экплуатацию транспортный коридор Восток-Запад, а над проектом Север-Юг идет серьёзная работа. Эти проекты появились на свет благодаря непосредственной инициативе, лидерству и, самое главное, серьезной воле Президента Азербайджана. Азербайджан осуществил крупные инвестиции в эти проекты, Президент продемонстрировал серьезную политическую волю и самое главное - смог сохранить интерес государств мира к этим проектам. Глава Азербайджанского государства, хоть будет немного не скромно, выступил здесь в роли политического гроссмейстера. То есть, не позволил политическим силам, государствам и экономическим силам мира скрыться из виду и добился реализации этих транспортных проектов с их участием. Как отмечал глава государства, Азербайджан маленькая страна - по территории и населению. Но как это можно превратить в преимущество? Политическая и экономическая политика Президента и рассчитана на это. То есть, если соседи большие государства, а мы маленькое, то это и есть преимущество, которым мы и воспользовались», - сказал Амиров.

По его слова, рынок соседнего Ирана, России и Турции охватывает 300 миллионов человек.

«Эти страны пришли в Азербайджан. С этими странами установлены такие дружественные экономические, политические отношения, что сегодня основная часть нашего экспорта направлена на эти страны. Как отметил в ходе выступления [на Давосском форуме] Президент Ильхам Алиев, налаживание дружеских отношений с соседями является одним из самых важных факторов на пути защиты своих интересов», - сказал помощник Президента.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.