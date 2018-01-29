Натиг Амиров: Два транспортных коридора Азербайджана стали одним из наиболее обсуждаемых тем на Давосском форуме

29 января 2018 02:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два транспортных коридора – Восток-Запад и Север-Юг, которые реализуются по инициативе, лидерством и при участии Азербайджана, стали одним из наиболее обсуждаемых тем на Давосском форуме. Об этом сказал в воскресенье, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ, помощник Президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров.

«В первую очередь - транспортный коридор Восток-Запад, который определен и признан в мире как самый короткий путь по суше для перевозки грузов из Китая в Европу. В настоящее время, занимающий 60-70 дней путь, сокращается примерно в три раза, а во многих случаях даже больше», - сказал помощник Президента Азербайджана.

По словам Амирова, второе направление - это транспортный коридор Север-Юг.

«Этот маршрут обеспечивает доставку грузов в страны Европы из Ирана, Пакистана, Индии сухопутным путем», - сказал Амиров.

Помощник Президента подчеркнул, что на первый взляд они могут показаться экономическими проектами, но они невероятные политические проекты.

«То есть, для реализации этих двух проектов, наверное специалисты подтвердят, государства мира вели борьбу сотни лет. Уже сдан в экплуатацию транспортный коридор Восток-Запад, а над проектом Север-Юг идет серьёзная работа. Эти проекты появились на свет благодаря непосредственной инициативе, лидерству и, самое главное, серьезной воле Президента Азербайджана. Азербайджан осуществил крупные инвестиции в эти проекты, Президент продемонстрировал серьезную политическую волю и самое главное - смог сохранить интерес государств мира к этим проектам. Глава Азербайджанского государства, хоть будет немного не скромно, выступил здесь в роли политического гроссмейстера. То есть, не позволил политическим силам, государствам и экономическим силам мира скрыться из виду и добился реализации этих транспортных проектов с их участием. Как отмечал глава государства, Азербайджан маленькая страна - по территории и населению. Но как это можно превратить в преимущество? Политическая и экономическая политика Президента и рассчитана на это. То есть, если соседи большие государства, а мы маленькое, то это и есть преимущество, которым мы и воспользовались», - сказал Амиров.

По его слова, рынок соседнего Ирана, России и Турции охватывает 300 миллионов человек.

«Эти страны пришли в Азербайджан. С этими странами установлены такие дружественные экономические, политические отношения, что сегодня основная часть нашего экспорта направлена на эти страны. Как отметил в ходе выступления [на Давосском форуме] Президент Ильхам Алиев, налаживание дружеских отношений с соседями является одним из самых важных факторов на пути защиты своих интересов», - сказал помощник Президента.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.

(Автор: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Помощник Президента Азербайджана: Все экономические реформы нацелены на решение социальных проблем
Бизнес 6 мая 2017 15:26
Помощник Президента обозначил экономическую стратегию Азербайджана на следующие 10 лет
Бизнес 22 сентября 2016 16:05
Натиг Амиров: Доходы по облигациям SOCAR могут быть полностью освобождены от налогов
Бизнес 16 сентября 2016 12:07
Азербайджан привлёк McKinsey для разработки дорожной карты экономики
Экономика 28 августа 2016 19:59
Натик Амиров: Азербайджанский манат постепенно обретает свою фундаментальную цену
Бизнес 21 июня 2016 13:22
Помощник Президента о влиянии глобальных процессов на экономику Азербайджана
Бизнес 21 июня 2016 12:01
В Азербайджане работают над координацией налоговых и таможенных выплат - помощник Президента
Бизнес 11 марта 2016 17:31
Нынешние колебания курса маната не требуют срочного вмешательства Центробанка Азербайджана - помощник Президента
Бизнес 11 марта 2016 14:01
Помощник Президента Азербайджана: Мы должны защитить банки
Бизнес 11 марта 2016 12:55
Натиг Амиров: В Азербайджане введут сертификацию бухгалтеров
Бизнес 11 марта 2016 12:13
Помощник Президента Азербайджана о решении проблемы нехватки манатной ликвидности у банков
Бизнес 11 марта 2016 12:06
Помощник Президента: Азербайджан создает стратегическую "дорожную карту" национальной экономики
Бизнес 11 марта 2016 10:32
Помощник Президента Азербайджана обсудил экономические реформы с миссией АБР
Бизнес 8 февраля 2016 21:30
Частные услуги в Азербайджане будут облагаться налогами
Бизнес 15 декабря 2015 13:50
Прогноз налоговых поступлений в госбюджет Азербайджана будет полностью исполнен - замминистра
Бизнес 15 декабря 2015 12:14
В Азербайджане расследовано 2,3 тыс. уголовных дел в связи с налоговыми правонарушениями
Бизнес 17 ноября 2015 20:33
Введение наказания стимулирует безналичную продажу спиртных напитков в Азербайджане - минналогов
Бизнес 17 ноября 2015 19:47
Налогообложение е-торговли в Азербайджане может быть введено уже в 2016 году - замминистра
ИКТ 17 ноября 2015 17:24