Фондовые индексы США начали расти после падения на старте торгов

6 февраля 2018 20:18 (UTC+04:00)

Основные фондовые индексы США перешли к росту после резкого снижения на открытии, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

К 17:52 мск промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,58% - до 24487,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,38%, до 6994,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 2662,92 пункта. При этом на открытии Dow Jones проседал на 2,2%, два других индекса также значительно снижались. Накануне они потеряли 3,8-4,6%.

Так называемый "индекс страха" Уолл-стрит - индекс волатильности VIX - 5 февраля взлетел на 35%, к отметке в 50 пунктов впервые со времен девальвации китайской валюты в августе 2015 года. Долгосрочное среднее значение индикатора - 20 пунктов.

На этом фоне трейдеры предпочитали вкладываться в надежные активы, такие как золото и доллар. Цены на товарных биржах также снижались.

"Время развлечений официально закончилось, - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Rabobank. - Растущая волатильность болезненно напоминает некоторым инвесторам, что не существует стопроцентно выигрышных ставок".

Инвесторы также обратили внимание на статистику по торговому балансу США. Как сообщило Бюро экономического анализа Министерства торговли, дефицит торгового баланса в декабре вырос на 2,7 миллиарда долларов, или на 5,3% по сравнению с пересмотренным показателем ноября. Теперь он составляет 53,1 миллиарда долларов, на миллиард больше, чем прогнозировали аналитики.

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Azernews Newspaper
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