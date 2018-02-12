Узбекистан и ЕБРР будут сотрудничать в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры, Государственный комитет по развитию туризма Узбекистана и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма и культурного наследия, сообщают узбекские СМИ.

Подписание меморандума состоялось в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне в рамках круглого стола на тему «Инклюзивный устойчивый туризм и коммерциализация культурного наследия: вызовы и возможности».

Меморандум предусматривает финансирование проектов, способствующих развитию инфраструктуры, сохранению, устойчивому управлению и эксплуатации объектов исторического достояния, а также продвижению культурного туризма.

На основе рекомендаций Смитсоновского института США и Всемирной туристской организации ООН будет разработан стратегический комплексный мастер-план развития туризма для Хивы и Хорезмской области.

Первый вице-президент ЕБРР Филип Беннетт отметил, что Узбекистан выбран в качестве первой пилотной страны для реализации такого проекта.

По его мнению, использование бизнес-модели, предполагающей активное участие частного сектора и населения при поддержке правительства республики, развитие туризма через сохранение и пропаганду культурного наследия могут стать драйвером экономического роста в стране.

Количество туристов, посетивших Узбекистан в 2017 году, превысило 2,5 миллиона человек, что на 24 процента больше по сравнению с 2016 годом.

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим институциональным инвестором в Центральной Азии с объемом вложений почти в 11,6 миллиарда евро (12,3 миллиарда долларов). Эти средства выделены на проекты в самых разных секторах – от инфраструктуры до сельского хозяйства с особым акцентом на развитии частного сектора.

После более чем десятилетнего отсутствия в Узбекистане ЕБРР возобновил свою деятельность в регионе в 2017 году. На сегодняшний день ЕБРР вложил 875 миллионов евро в 60 проектов в Узбекистане.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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