Президент Албании посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Албании Илир Мета примет участие в VI Глобальном Бакинском форуме, который состоится 15-18 марта текущего года при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой, и при организации Международного центра Низами Гянджеви, говорится в сообщении Госкомитета, распространенном в среду. Ожидается, что Илир Мета примет участие в панельных обсуждениях, посвященных текущей геополитической ситуации в Балканском регионе.

В рамках форума пройдут обсуждения по таким темам как вопросы мира и безопасности в Ближневосточном регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современное время.

Илир Мета возглавил Албанию с апреля прошлого года. Ранее был премьер-министром Албании, министром иностранных дел и председателем парламента.

В работе форума также ожидается участие президентов, премьер-министров и министров иностранных дел свыше десяти стран. Также запланировано участие бывших глав государств и правительств, являющихся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, состоящих из известных общественных и политических деятелей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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