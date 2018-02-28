США просят налоговые льготы для проектов в Азербайджане

28 февраля 2018 21:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершился трехдневный визит заместителя администратора Бюро USAID (US Agency For International Development) по Европе и Евразии Брока Бирмана в Азербайджан. Целью визита было обсуждение перспектив сотрудничества USAID и Азербайджана.

"Азербайджан и США активно сотрудничают на протяжении многих лет. В ходе нескольких встреч с представителями государственных структур Азербайджана мы также обсудили вопросы предоставления налоговых льгот", - сказал Бирман в среду на пресс-конференции по итогам визита в Баку.

По его словам, несмотря на то, что вопрос уступок все еще не решен, USAID и Азербайджан продолжают сотрудничать, и стороны в настоящее время работают над несколькими проектами.

"Безусловно мы достигли значительных результатов в некоторых проектах в Азербайджане, но полноценное выполнение всех проектов USAID в стране замедляется из-за вопросов, которые нам предстоит решить с государственными структурами", - сказал Бирман.

USAID - центральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Администратор Агентства и его заместитель назначаются президентом с согласия сената и действуют в координации с государственным секретарем США.

(Автор: Али Мустафаев)

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