Зарегистрировать недвижимость в Азербайджане можно за один день

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Процедурные правила приема, проверки и получения документов для государственной регистрации прав на недвижимость».

Соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Расизаде.

Согласно изменениям, к правилам добавлен новый раздел «Ускоренное исполнение заявлений».

Отныне заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество с ускоренным сроком исполнения будут исполняться в течение одного, трех и семи рабочих дней.

В случае, если срок регистрации продлевается в связи с работами по размежеванию и инвентаризации, то заявления будут исполняться за два, пять и десять дней.

Заявления о госрегистрации ипотеки исполняются за один или два рабочих дня.

Оплата услуги будет рассчитываться по коэффициентам, определенным Тарифным советом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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