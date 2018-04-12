Минфин Азербайджана обратился к юридическим лицам

12 апреля 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана обратилось к государственным предприятиям и структурам, говорится в четверг в сообщении министерства.

Глава государства утвердил «Правила внутреннего и внешнего заимствования государственных юридических лиц». Согласно правилам, государственные предприятия и структуры до 1 июня каждого года должны предоставить Агентству по управлению государственным долгом министерства финансов информацию о планах на заимствование и суммах кредитов на следующий год.

В сообщении отмечается, что при подготовке лимита заимствований на следующий год, будут рассматриваться лишь те обращения госучреждений, которые поступили в Агентство до указанного срока.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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