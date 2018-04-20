В Азербаджане более 60% населения является трудоспособным - замминистра

20 апреля 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Трудоспособным являются 63 процента населения Азербайджана.

Об этом во время встречи с миссией Азиатского банка развития сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Идрис Исаев.

Замминистра отметил, что основными приоритетами общего развития Азербайджана являются достижение инклюзивного развития путем эффективного использования трудовых ресурсов, повышения уровня занятости, создания рабочих мест. Трудоспособное население составляет 63 процентов населения Азербайджана.

Исаев сказал, что каждый год в среднем на рынок труда выходят 80-100 тысяч молодых людей, и отметил, что низкий уровень безработицы в стране, а также стабильность на рынке труда – результат активной политики Азербайджана по занятости.

Глава миссии, директор регионального офиса по экономическому анализу и операционной поддержке АБР Эдимон Гинтинг отметил, что в Азербайджане для всех созданы эффективные возможности занятости, и положительно оценил преобладание в стране принципов развития инклюзивного рынка труда. Гинтинг добавил, что в стране проводятся диагностические исследования в области политики занятости и исследования рынка труда. Гинтинг подчеркнул особую значимость проводимых с министерством труда и социальной защиты населения обсуждений в этой области, комментариев и предложений министерства.

На встрече также обсуждались предварительные итоги диагностического исследования в стране, политика занятости и социальная защита в условиях инклюзивного развития.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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