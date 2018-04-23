Новый министр сельского хозяйства Азербайджана обнародовал три основных принципа деятельности

БАКУ /Trend/ - Недавно назначенный министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, выступая во время своего представления коллективу министерства, обнародовал три основных принципа деятельности ведомства, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Министр отметил, что основные принципы деятельности ведомства будут построены на грамотном и эффективном управлении, на близости к селянам и фермерам, а также на применении инноваций (прозрачность, эффективность, отчетность).

Керимов подчеркнул, что будут проведены исследования проблем, с которыми сталкиваются фермеры, и нахождения путей их решения, а также осуществление мероприятий по расширению применения проекта «Электронное сельское хозяйство».

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Инам Имдад оглу Керимов был назначен министром сельского хозяйства.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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