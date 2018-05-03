Азербайджан намерен вступить в Международную организацию комиссий по ценным бумагам

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана, с целью обеспечения интеграции рынка ценных бумаг в международный рынок, направила предварительное обращение в Международную организацию комиссий по ценным бумагам (IOSCO) об ассоциативном членстве.

Об этом было сказано на очередном заседании Палаты надзора над финансовыми рынками, посвященном исполнению мероприятий, отраженныхв стратегических дорожных картах.

Членство Палаты в IOSCO внесет вклад в применение международных стандартов регулирования, контроля рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и обеспечения прозрачности и эффективности рынка.

Отметим, что Международная организация комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities Commissions, IOSCO) — международная финансовая организация, объединяющая национальные органы регулирования рынка ценных бумаг. Штаб-квартира организации находится в Мадриде, Испания.

Заседание Палаты надзора над финансовыми рынками проходило под председательством исполнительного директора Ибрагима Алышова. Участники заседания были проинформированы о работе, проделанной руководителями рабочих групп по исполнению дорожных карт.

Было сообщено о работах по укреплению финансовой инклюзивности и отмечено, что в настоящее время вместе с банками, центрами услуг, соответствующими международными финансовыми организациями обсуждается проект закона «О платных услугах и платных системах».

Кроме того, обсуждались вопросы расширения альтернативных финансовых инструментов в финансировании малых и средних субъектов предпринимательства, повышения прозрачности отчетности в секторе финансовых услуг, проведенная работа по усовершенствованию механизма регулирования и контроля. Было отмечено, что с целью повышения прозрачности и профессионализма по перечисленным направлениям Палата тесно сотрудничает с международными структурами.

По итогам заседания соответствующим структурам были даны поручения и рекомендации по своевременному выполнению запланированных мероприятий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.