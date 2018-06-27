ЮГК объединяет в себе все элементы энергобезопасности и диверсификации – министр энергетики Азербайджана (ФОТО)

27 июня 2018 03:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Осуществляемый со стороны Азербайджана «Южный газовый коридор» является проектом, объединяющим в себе все элементы энергетической безопасности и диверсификации.

Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе своего выступления в Вашингтоне на XXVII Всемирной газовой конференции.

Министр отметил важность данного проекта для Азербайджана, а также сказал, что ЮГК, кроме существующих рынков богатых запасами газа, обеспечит поставки газа на европейский рынок.

«В 21-ом веке Азербайджан как страна, определившая для себя основным направлением энергетической политики становление производителем и экспортером газа, создал систему трубопроводов длиной 3500 км, а также широкую инфраструктурную сеть для разработки месторождения «Шах Дениз». «Южный газовый коридор» является проектом, который позволит Азербайджану получить дивиденды не только как страна-поставщик, но и как транзитная страна», - сказал Шахбазов.

В своем выступлении министр также отметил, что ЮГК и его компоненты являются первым раельным проектом, отвечающим такой долгосрочной стратегической цели, как создание общеевропейского диверсифицированного энергетического рынка.

Напомним, что 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Дальше проект будет развиваться по накатанной. Следующим этапом станет ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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