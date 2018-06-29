С 1 июля в Азербайджане ликвидируются гигиенические сертификаты на продукцию - агентство

БАКУ /Trend/ - С первого июля в Азербайджане ликвидируются гигиенические сертификаты, выданные предприятиям, действующим на территории страны.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

«Товары, поступающие из-за рубежа, как и товары местного производства, будут регистрироваться в Агентстве продовольственной безопасности с выдачей сертификата безопасности. Это соответствует международной конвенции в данной области», - сказал Тахмазли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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