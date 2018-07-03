В Азербайджане создается единый портал в сфере занятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане до конца года планируется создать единый портал, который охватит все вопросы сферы занятости.

Об этом во вторник сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, на портале будет размещена информация о вакантных местах и лицах, зарегистрированных как безработные.

Бабаев отметил, что портал расширит информированность населения по вопросам занятости.

«Посредством портала можно будет получить информацию о вакантных местах, обратиться в связи с вакансиями в органы службы занятости, получать уведомления. В то же время будет устранена необходимость посещения лицами с физическими ограничениями центров службы занятости», - сказал глава ведомства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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