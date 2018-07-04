Самир Шарифов: Баку высоко ценит поддержку США реализации энергопроектов с участием Азербайджана

4 июля 2018 20:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку высоко ценит поддержку правительства США в реализации энергопроектов с участием Азербайджана.

Об этом сказал в среду министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе мероприятия, посвященного Дню независимости США.

«Отношения между США и Азербайджаном развиваются в рамках интересов двух стран, в соответствии с принципами равноправного партнерства и охватывают самые разные сферы», - сказал он.

Шарифов отметил, что расширение политического диалога служит развитию отношений между двумя странами.

США постоянно поддерживают транснациональные энергетические проекты, которые реализуются по инициативе и с участием Азербайджана, сказал министр.

«Связи в этой сфере носят стратегический характер и отвечают интересам и США, и Азербайджана. Мы высоко ценим поддержку правительства США реализации энергопроектов с участием Азербайджана», - добавил Шарифов.

(Автор: Ляман Зейналова.. Редактор: Ирина Парфёнова)

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