Вырос торговый оборот между Азербайджаном и Финляндией

6 июля 2018 18:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Торговый оборот между Азербайджаном и Финляндией в 2017 году составил 19,2 миллиарда долларов. В январе-мае этого года торговый оборот между Азербайджаном и Финляндией по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился в 3,5 раза.

Об этом сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев во время встречи с финской делегацией во главе с министром внешней торговли и развития Финляндии Анной-Мари Виролайнен.

Шахин Мустафаев отметил, что встречи, бизнес-форумы со странами-членами ЕС вносят вклад в развитие сотрудничества, расширение связей между бизнесменами. Министр экономики добавил, что Азербайджан заинтересован в развитии связей со странами ЕС, в том числе с Финляндией.

В Азербайджане прошли регистрацию 13 финских компаний в области здравоохранения, торговли, обслуживания и страхования. Было сказано, что страна также осуществляет успешное сотрудничество с ЕС, в том числе с Финляндией, в рамках различных программ (Твиннинг, TAİEX и другие).

На встрече было отмечено расширение бизнес-связей между двумя странами, важность вложения инвестиций и увеличения объема торговли.

Также говорилось о возможностях участия финских компаний в инфраструктурных проектах, промышленных парках в Азербайджане, потенциале сотрудничества в сферах энергетики, экологии и профессионального образования.

Шахин Мустафаев отметил, что Финляндия сможет воспользоваться транспортной инфраструктурой и транзитным потенциалом Азербайджана, возможностями железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Бакинского международного морского торгового порта.

Анна-Мари Виролайнен сказала, что Финляндия придает значение сотрудничеству с Азербайджаном. Финский министр отметила важность встреч, проводимых обсуждений в рамках визита в Баку в расширении связей между двумя странами.

На встрече состоялись обсуждения по расширению экономических связей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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