Maire Tecnimont: Наша основная цель в Азербайджане - привлечь другие компании и сделать сотрудничество более плодотворным

БАКУ /Trend/ - Наша основная цель в Азербайджане заключается в том, чтобы привлечь сюда и другие компании и сделать наше сотрудничество более плодотворным.

Об этом, в частности, сказал президент компании Maire Tecnimont Фабрицио ди Амато в среду на открытии полипропиленового завода, построенного в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка.

«Приветствую всех вас. Выражаю признательность Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву, Президенту Итальянской Республики господину Серджо Маттарелле, президенту SOCAR Ровнагу Абдуллаеву за их выступления.

Сегодня мы отмечаем важный результат, достигнутый между Maire Tecnimont и SOCAR Polymer. Для меня честь находиться сегодня в городе Сумгайыт по этому случаю при участии высокопоставленных представителей двух стран», - сказал Амато

По словам главы компании, SOCAR - один из самых важных партнеров Maire Tecnimont.

«А SOCAR Polymer - незаменимый партнер для нашей компании в долгосрочном сотрудничестве. Мы испытываем чувство глубокого удовлетворения от вклада, внесенного нами за счет возможностей и технологий нашей компании в развитие промышленности Азербайджана. Как граждане Италии мы всегда должны быть готовы к диалогу и не оставлять без внимания человеческие ценности. Мы также очень внимательно наблюдаем за тем, какой вклад внесет данный проект в экономику Азербайджана. Мы знаем, что благодаря данному проекту SOCAR Polymer впервые в Азербайджане будет производить полипропилен и полиэтилен. Это - начало сотрудничества не только в нефтехимической, но и в других отраслях. Технологии, использованные в строительстве этого завода, относятся к самым современным технологиям Италии. Этот завод сыграет большую роль в развитии экономики и промышленности Азербайджана, потому что он будет функционировать за счет использования природных ресурсов. Данный проект, по нашему мнению, составляет один из важных механизмов для азербайджанского правительства, а также общества. Как Maire Tecnimont, наша основная цель в Азербайджане заключается в том, чтобы привлечь сюда и другие компании и сделать наше сотрудничество более плодотворным.

При строительстве этого завода мы старались выполнить работы с учетом всех параметров безопасности. Выражаю признательность всему рабочему персоналу. Наряду с азербайджанскими и итальянскими работниками особую благодарность выражаю и нашим зарубежным партнерам, потому что они сыграли действительно большую роль в реализации данного проекта. Это очень большой шаг в сотрудничестве Азербайджана и Италии в промышленной сфере. Хотим особо подчеркнуть, что сотрудничество между Италией и Азербайджаном, а также Maire Tecnimont и SOCAR Polymer будет продолжено и в других отраслях. Это будет способствовать дальнейшему развитию завода. Особо хочу отметить, что большинство работающих на строительстве завода - граждане Азербайджана. Они реализовали данный проект, очень напряженно работая.

Это пример сотрудничества между Азербайджаном и Италией в области технологий. Надеемся, что это сотрудничество будет долгосрочным. Maire Tecnimont, как и SOCAR Polymer, заинтересована в налаживании сотрудничества и с другими партнерами в Азербайджане и долгосрочности этого сотрудничества. Это сыграет большую роль в устойчивом развитии азербайджанской экономики. Также хочу особо отметить, что мы сотрудничаем с Азербайджаном не только в промышленной, но и в академической сфере. Например, мы осуществляем ряд образовательных программ с Бакинской высшей школой нефти. В рамках этих учебных программ приглашаем студентов на курсы повышения квалификации или создаем возможность проходить практику в итальянских компаниях. Естественно, таким путем мы готовим высококвалифицированных инженеров, а они пользуются итальянским опытом. Я очень рад этому. Спасибо», - сказал Амато.

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