Туркменистан обсудил со странами Центральной Азии вопросы инвестиционного сотрудничества

24 июля 2018 08:20 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бердыниязом Мятиевым приняла участие во встрече руководства внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан), говорится в сообщении МИД Туркменистана.

В совместном заявлении по итогам встречи стороны отметили, что продвижение внутрирегионального инвестиционного сотрудничества является важным для деловой активности между странами Центральной Азии.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями по актуальным темам глобальной повестки.

Участники встречи подтвердили твердую приверженность достигнутым договоренностям по дальнейшему укреплению вновь создаваемого формата пяти Центральноазиатских государств и подчеркнули необходимость выработки повестки дня предстоящего в следующем году в Узбекистане саммита глав государств региона, отмечено в сообщении.

В совместном заявлении отмечено, что были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности, границ, транспортных и транзитных коммуникаций, использования водно - энергетических ресурсов, торгово - экономического сотрудничества.

Стороны отметили необходимость развития сотрудничества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами региональной безопасности, в том числе в рамках международных и региональных организаций и выступили за комплексное использование водно - энергетических ресурсов в Центральной Азии, подчеркнув важность выработки устойчивых долгосрочных механизмов взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере с учетом интересов и потребностей всех государств региона.

Кроме того, стороны отметили культурно - историческую и языковую общность народов стран Центральной Азии и подтвердили приверженность дальнейшему взаимодействию в области образования, культуры, искусства, науки, туризма.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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