Азербайджан и Литва подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере труда и соцзащиты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проект соглашения «О сотрудничестве в сфере труда и социальной защиты между министерством труда и соцзащиты населения Азербайджана и министерством соцобеспечения и труда Литвы» готов к подписанию.

Об этом министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев сказал на встрече с послом Литвы Валдасом Ластаускасом в Баку, говорится в сообщении отдела по связям с общественностью минтруда, распространенном во вторник.

Для подписания соглашения азербайджанский министр пригласил литовского коллегу Линаса Кукураитиса в Азербайджан.

На встрече присутствовала резидент Tvinninq-проекта «Поддержка министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в модернизации услуг государственной занятости» Аудра Микалаускаите.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.