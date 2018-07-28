Глава азербайджанского Агентства развития малого и среднего бизнеса о приоритетах деятельности структуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Эффективность деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса будет определяться уровнем оправдания ожиданий предпринимателей от работы этой структуры. Об этом председатель правления Агентства Орхан Мамедов сказал в субботу в ходе мероприятия под названием "Организация производственной цепочки от сырья до готовой продукции".

Оценив создание Агентства как еще один показатель внимания и заботы, оказываемых главой государства развитию предпринимательства, Мамедов в своем выступлении широко проинформировал о направлениях деятельности структуры, проведенных мероприятиях и планах.

Коснувшись мер, осуществляемых в таких направлениях, как создание Агентством механизмов, стимулирующих деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, защита интересов предпринимателей, дальнейшее улучшение бизнес-среды, услуги поддержки, которые будут оказаны в связи с правильной организацией работы предпринимателей и др., глава Агентства подчеркнул, что в организации работы особое внимание будет уделяться потребностям предпринимателей. «Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является поддержка сектора малого и среднего бизнеса в рамках организационных моделей, успешно применяемых в мировой практике. С этой точки зрения проводятся работы по созданию кластеров и необходимых правовых и экономических основ», - сказал Мамедов.

В связи с этим глава агентства пригласил предпринимателей к тесному сотрудничеству со структурой.

В рамках мероприятия "Организация производственной цепочки от сырья до готовой продукции" ООО "Сумгаитский химико-промышленный парк", Агентство развития малого и среднего предпринимательства, ООО "SOCAR Polymer" и компании-потребители полимерной продукции подписали меморандум о взаимопонимании.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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